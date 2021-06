Genova. Dopo un avvio burrascoso e qualche giorno di tregua, il primo weekend senza coprifuoco si conferma critico per la gestione della movida nel centro storico di Genova, nonostante il Comune non abbia mai ritirato le ordinanze per le zone più critiche. Il venerdì sera ha riportato alla ribalta assembramenti, schiamazzi ed episodi di violenza.

