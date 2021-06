Buoni spesa dai Lions di Bordighera in favore di due famiglie con minori

Bordighera. Il Lions Club Bordighera “Caponero Host” continua ad attivarsi in favore di chi ha bisogno in questo momento particolare di pandemia. Ieri mattina il presidente Rodolfo Brizio e vice presdidente Marco Zagni del suddetto club hanno consegnato al sindaco di Vallebona Roberta Guglielmi e al vice sindaco Ingrid Marchot un buono spesa alimentare di euro 400 da destinare a una famiglia con bimbi piccoli in particolare difficoltà economica.

... » Leggi tutto