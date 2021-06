Genova. Sono 10 i nuovi positivi al coronavirus in Liguria su 1.785 tamponi molecolari e 933 test antigenici rapidi. È quanto risulta dal bollettino inviato dalla Regione che per il secondo giorno consecutivo non registra alcun decesso a causa del Covid e conferma un costante calo di ospedalizzati nonostante il weekend rallenti le dimissioni.

