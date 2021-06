Ventimiglia. «So tutto, vedo tutto, e quando serve arrivo al momento giusto». Era il 6 maggio, e Antonio Vicari, 65 anni, affidava a Facebook il rancore per un amore finito. Quello con Sharon Micheletti, 30 anni, mamma di un bimbo piccolo, uccisa oggi a colpi di pistola in via Tenda a Ventimiglia.

