Perinaldo. Rocambolesco incidente stradale intorno alle 11 tra Perinaldo e Apricale. I vigili del fuoco sono intervenuti per un auto che si è girata su un fianco a seguito di un sinistro, le cui dinamiche sono in fase di accertamento da parte delle forze dell’ordine. Ad avvertire i soccorsi è stato un ciclista che si trovava in zona ed ha assistito alla scena.

