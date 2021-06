Spotorno che Vorrei, la passeggiata diventa un caso: “Desta ilarità e sgomento, come mai lavori non iniziati?”

Spotorno. “Come mai ad oggi non sono stati ancora iniziati i lavori di pavimentazione del tratto di passeggiata oggetto dei lavori dei Bagni La Torre? Come mai ad oggi, malgrado i 181.200.00 euro ricevuti dall’amministrazione comunale per la mareggiata del 2018, non si è proceduto all’appalto della riqualificazione dell’ultimo tratto di passeggiata ancora in piastrelle? Come mai questa amministrazione che, con tutta probabilità, si presenterà alle prossime elezioni comunali per chiederne la conferma, non ha messo a bilancio nessuna somma per la riqualificazione urbana della passeggiata a mare?”. Sono queste le tre domande a cui i consiglieri di minoranza di “Spotorno che vorrei” chiedono al Comune di rispondere in forma scritta.

