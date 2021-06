VBC Savona in finale, Giordano Siccardi: “Siamo pronti per qualsiasi avversario”

Savona. Tre a zero all’andata, tre a zero al ritorno. Il VBC Savona non ha lasciato scampo alla PSM Rapallo e, nella palestra di casa, si è imposto con i parziali di 25-13, 25-18, 25-8. I biancorossi approdano alla finale regionale della Coppa Italia di Serie D dove affronteranno la vincente del confronto tra Acli Santa Sabina e Volley Primavera; probabilmente gli imperiesi, forti del 3 a 0 dell’andata.

