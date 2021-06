Vuole la cannabis ma la macchinetta non va: sfonda il vetro e svaligia il distributore

Savona. Entra nell’open shop, sferra alcune mazzate al vetro del distributore e se ne va. Il tutto dura pochi secondi, ma si ripete più e più volte nell’arco di mezz’ora. Ogni volta il giovane è vestito in modo lievemente diverso, nel tentativo di non essere riconosciuto. Finché alla fine il vetro cede e l’uomo può portare via ciò che desiderava: alcuni pacchetti di infiorescenze di cannabis (legale) e alcune bibite. Ma nonostante i tentativi di mascherarsi con magliette sul viso, non ha fatto i conti con un dettaglio che lo ha incastrato: un tatuaggio sulla mano che, ironicamente, mostra il volto di Gesù.

