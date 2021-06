Genova. Un miliardo e 200 milioni. Tanto potrebbe valere lo “sconto” sul prezzo per l’acquisto di Autostrade da parte del consorzio guidato da Cdp se si tenesse conto del valore delle opere compensative e di almeno una parte dei ristori dovuti per la mancata manutenzione della rete in Liguria e il conseguente blocco del traffico a causa dei cantieri.

