Avis, oggi è la giornata mondiale del donatore di sangue

Liguria. Il 14 giugno si celebra il World Blood Donor Day, la Giornata Mondiale del Donatore di sangue. Il tema scelto per il 2021 è “Keep the world beating”. L’Italia era già stata scelta lo scorso anno per ospitare l’evento globale, poi rimandato a causa del Covid, quest’anno, per ulteriore sicurezza, le manifestazioni si svolgeranno solo on-line.

L’ultimo anno è stato molto complicato a causa della pandemia, ma le difficoltà del sistema sanitario hanno visto, tra gli altri, il supporto dei donatori di sangue. Supporto che non è mai venuto meno ed ha permesso, pur nell’emergenza sanitaria, di continuare a garantire sangue e plasma per i malati.

... » Leggi tutto