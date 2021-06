Genova. «Nelle ultime 24 ore, in tutta la Liguria, non è stato registrato nessun nuovo ricovero. I ricoverati in terapia intensiva a oggi sono 12, una situazione particolarmente incoraggiante per l’intero sistema sanitario regionale». Lo comunica il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti facendo il punto sulla situazione Coronavirus nella nostra regione.

... » Leggi tutto