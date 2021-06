La sanremese Rita Longordo protagonista vocale di “Un’estate di risate”

Sanremo. “Un’estate di risate” è una nuova canzone che vede come protagonista vocale la sanremese Rita Longordo (già vincitrice nel 2019 del 62° Zecchino d’Oro, con la canzone “Acca”, brano scritto sempre dall’accoppiata Careddu/Visintainer, e vincitrice nell’anno 2021 di “Sanremo Junior”, per la sua categoria). Per la parte corale, è stato coinvolto il Piccolo Coro TAB di Barlassina (MB) del Teatro Belloni, prestigioso coro appartenente alla grande famiglia della Galassia dei Cori dell’Antoniano di Bologna.

