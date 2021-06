L’Entella andrà in ritiro a Tavarone, dove iniziò la scalata verso la Serie B

Chiavari. Ripartire dalle proprie origini per ritrovare se stessi. È ciò che si augura l’Entella, dopo la sfortunata stagione appena conclusa. Per questo, la dirigenza biancoceleste ha optato per tornare ad affrontare il ritiro estivo a Tavarone, frazione di Maissana, dove era già stata in passato, ai tempi della Serie D, all’inizio della scalata verso le vette della B. Ci troviamo a 600 metri d’altitudine, con una temperatura ideale per sostenere una preparazione estiva e per respirare aria sia di mare sia di montagna.

... » Leggi tutto