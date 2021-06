Open day con AstraZeneca o J&J, in una settimana 6mila disdette in Liguria

Liguria. Se non è una “grande fuga”, poco ci manca. Sono circa 6mila le persone che, per varie ragioni, hanno cancellato la loro prenotazione dall’open day online organizzato dalla Regione Liguria per tutti i maggiorenni intenzionati a vaccinarsi con AstraZeneca o Johnson & Johnson. Opportunità che da venerdì scorso non esiste più in seguito alle decisioni del Governo scaturite dalla morte della 18enne ligure Camilla Canepa, che proprio a quell’open day si era iscritta per poter ricevere una dose AstraZeneca.

... » Leggi tutto