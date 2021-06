Spiagge libere, a Genova addio numero chiuso ma bisogna rispettare un metro di distanza

Genova. Il nuovo sistema è partito alla chetichella durante il weekend appena trascorso, e il fatto stesso che nessuno se ne sia accorto può essere interpretato come un segnale positivo. Quest’estate, con la Liguria in zona bianca, le spiagge libere genovesi non saranno a numero chiuso come invece accadeva l’anno scorso e come si ipotizzava fino a poche settimane fa. Niente app SpiaggiaTi, niente segnaposti per gli ombrelloni, niente presidio fisso agli ingressi: solo una squadra di volontari che fa avanti e indietro sul lungomare per segnalare eventuali assembramenti.

