A Ventimiglia le “Giornate Europee dell’Archeologia”

Ventimiglia. Dal 17 al 20 giugno, quattro giorni di appuntamenti dedicati all’archeologia per scoprire Ventimiglia dalla Preistoria all’Età romana una proposta diffusa tra le diverse realtà della città. La Direzione regionale Musei Liguria, La Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per le Province di Imperia e Savona, il Museo Civico Girolamo Rossi di Ventimiglia, L’istituto Internazionale di Studi Liguri organizzano in sinergia un programma ricco di proposte per il pubblico.

