Al Porto Vecchio scocca l’ora della Giraglia, il sindaco Biancheri: “Sia simbolo di ripartenza”

Sanremo. La Giraglia Rolex Cup 2021 deve ancora prendere il via (domani, ore 12, lo start ufficiale) ma al Porto Vecchio è già tempo di premiazioni. A vincere la regata di avvicinamento Genova-Sanremo è stato l’equipaggio Italcentodue di Adriano Calvini, Yacht Club Italiano, che ha tagliato il traguardo alle 16,24 di ieri. Secondo posto per Pendragon IV di Carlo Alberini e terzo il Maxi Arcaw di Adalberto Miani. Proveniente dal versante francese, Saint Tropez-Sanremo, a far segnare il miglior tempo è stata la Daguet 3, Ker 46 di Frederic Puzin, secondo posto per Freccia Rossa e terzo per Racing Bee di Jean-Luc Hamon. La consegna delle targhe si è tenuta questo pomeriggio nel villaggio dello Yacht Club, allestito a piazzale Vesco, alla presenza del sindaco Alberto Biancheri, del presidente della Regione Liguria Giovanni Toti e dell’assessore regionale Marco Scajola. “Sia simbolo di ripartenza”, ha escalmato il primo cittadino, nel corso dei saluti istituzionali.

