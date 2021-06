Arecco lascia la Lega, Ripamonti (Lega): “Mi dispiace, non vorrei ci fosse qualcosa di personale”

Savona. “Credo che Arecco abbia messo un po’ il cuore oltre l’ostacolo, non vorrei ci fosse qualcosa di personale. La Lega è quella di Salvini e Rixi, se si trova bene con loro non vedo perché debba andarsene. E quando ho commissariato la Lega ho scelto un senatore, Bruzzone, che è super partes. Forse ha problemi anche con lui, o con altri in provincia”. A parlare ai microfoni di IVG è il senatore della Lega Paolo Rimamonti dopo le dimissioni di Massimo Arecco, vicesindaco di Savona in quota Carroccio.

