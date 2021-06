Caos autostrade liguri, Cgil: «Situazione insostenibile, serve programmazione su mobilità e cantieri»

Genova. «Camionisti esasperati costretti per ore in coda sulle autostrade liguri bloccati dai cantieri. Più di 15 mila tir transitano ogni giorno in Liguria: 7mila veicoli lavorano sul porto di Genova e tra rallentamenti e cambi di carreggiata hanno più che triplicato i tempi di percorrenza. Quattro ore di viaggio da Sestri Levante a Genova e non è andata meglio a chi viaggia sulla A26 e la A10. Gli autotrasportatori sono esasperati. La sicurezza delle strade resta una priorità ma serve una programmazione con interventi mirati lasciando vie di fuga e concentrando i cantieri nelle ore notturne – dice Leonardo Cafuoti, responsabile autotrasporto Filt Cgil Genova – Oltre ai rallentamenti i camionisti devono fare i conti con i tempi di lavoro impossibili da rispettare i ritardi delle consegne».

