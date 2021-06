Savona. Termina la Coppa del Centenario con una partita impossibile per le biancoverdi, vista l’infermeria piena. L’assenza di Francesca Gatto, alla quale in settimana si sono aggiunte quelle di Alexandra Moisa e Sophia Gulli, non permettono di confrontarsi con le avversarie come si sarebbe sperato.

