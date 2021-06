Da conduttore Rai a prete a Sanremo, la storia di Fabrizio Gatta

Sanremo. Dalla conduzione di Linea Blu e Linea Verde all’abito talare. Il giornalista della Rai Fabrizio Gatta, 57 anni, ha cambiato vita, dopo che per circa vent’anni è stato un volto noto in televisione. «Vi prego di custodire il mio silenzio e di accompagnarmi con la vostra preghiera in questo cammino di ulteriore discernimento verso la consacrazione sacerdotale», dichiara Gatta, che ha deciso di abbandonare il piccolo schermo per intraprendere la carriera sacerdotale.

