Formazione internazionale per i giornalisti dell’Ordine della Liguria

Genova. L’Ordine dei Giornalisti della Liguria diventa esempio europeo per le buone pratiche sulla formazione internazionale dei suoi iscritti. I progetti di formazione internazionale dell’Ordine sono stati infatti inseriti tra le buone pratiche che la Federazione Europea dei Giornalisti EFJ https://europeanjournalists.org/ porterà ad esempio e metterà a confronto nel seminario in lingua inglese dal titolo “Trends, skills and training in journalism” che si terrà online il 23 e 24 giugno prossimi.

