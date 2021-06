Genova Calcio, mister Maisano non ci sta: “All’inizio del secondo tempo mi è sembrato che per noi ci fosse un rigore”

Genova. Domenica allo stadio Italo Ferrando di Cornigliano è andato in scena l’attesissimo match tra Genova Calcio e Ligorna, una partita presentata in avvio come aperta a qualsiasi epilogo ma dimostratasi con il passare dei minuti piuttosto a senso unico. Qualche occasione indubbiamente c’è stata per i padroni di casa, tuttavia la qualità ed il palleggio degli avversari si sono dimostrate di gran lunga le armi vincenti di un Ligorna pronto adesso a contendersi il salto di categoria contro la Cairese di mister Mario Benzi.

... » Leggi tutto