Giallo a Diano Marina, uomo trovato morto in casa

Diano Marina. Un uomo di 62 anni è stato trovato morto all’interno della propria abitazione a Diano Marina. A lanciare l’allarme sono stati i vicini, che hanno sentito un odore acre provenire dall’appartamento. Sul posto sono sopraggiunti i carabinieri che hanno fatto la macabra scoperta. Stando a un primo esame esterno della salma, l’uomo sarebbe morto da alcuni giorni.

Sul corpo non sono presenti segni che possano far pensare a una morte violenta, ma servirà l’autopsia per chiarire le cause del decesso.

