Giraglia 2021, Toti «Liguria capitale assoluta della nautica nel Mediterraneo»

Genova. «Oggi siamo qui per la Rolex Giraglia organizzata dallo Yacht Club Italiano, domani saremo a Genova per la Ocean Race Europe e poche settimane fa abbiamo ammirato le Regate di Primavera Splendido Mare Cup a Portofino. Tutto questo significa che la Liguria è in assoluto oggi la capitale della vela nel Mediterraneo, così come lo è per produzione per nautica da diporto grazie al distretto della Spezia che è il primo d’Italia con i più importanti marchi mondiali, alle riparazioni navali di Genova, alle nuove banchine per l’attività di refitting dei grandi yacht e grazie a tutte le marine presenti lungo la nostra costa, dal porto di Santa Margherita a quello di Ventimiglia, che inaugureremo a breve, fino a quello di Rapallo che speriamo di veder terminato al più presto. La nautica è un pezzo importante dello sviluppo e della crescita del nostro territorio, in sinergia con il turismo e continueremo a puntarci».

... » Leggi tutto