Sanremo, numerosi impegni e soddisfazioni per la Sdp Mazzucchelli

Sanremo. Per la società matuziana non è ancora tempo di chiudere i battenti per questa stagione sportiva, anzi, la settimana appena terminata è stata caratterizzata da allenamenti di alto livello di tutte le squadre giovanili e mercoledì 9 giugno è incominciata a tutti gli effetti la collaborazione con il Granda Volley Cuneo Academy. Per suggellare questo inizio di collaborazione, infatti, si sono svolti una serie di allenamenti congiunti con tutti i ragazzi e le ragazze dei settori agonistici U13/F, U15/F, U15/M ed U17/M, tenuti e supervisionati da Liano Petrelli. La giornata si è svolta nel segno della pallavolo e per i ragazzi e le ragazze, ma anche per i dirigenti e gli allenatori, è stato indubbiamente un momento di crescita e di formazione davvero importante e soddisfacente.

