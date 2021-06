Terzo Valico, si sblocca il quadruplicamento verso Milano ma i tempi restano un’incognita

Genova. C’è anche il quadruplicamento delle linee Milano Rogoredo-Pavia e Tortona-Voghera nella seconda lista di 44 opere pubbliche da sbloccare mediante il commissariamento che il ministero delle Infrastrutture ha inviato oggi alle Camere per acquisire il parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti. Si tratta di interventi fondamentali per rendere davvero vantaggioso il Terzo Valico, la linea ad alta velocità e capacità tra Genova e Tortona, di cui si prevede l’entrata in funzione a dicembre 2024.

