Vaccino, che fine farà AstraZeneca? In Liguria lo sceglie solo il 6% di chi può riceverlo

Genova. I numeri sono impietosi: a partire dal 9 giugno, data dalla quale è diventato possibile scegliere la tipologia di vaccino anti-Covid per gli over 60, sono stati prenotate 145 somministrazioni AstraZeneca e 127 Johnson & Johnson contro 4.066 Pfizer e 345 Moderna. Significa cioè che il siero anglo-svedese, protagonista in negativo dell’intera campagna vaccinale in Italia, ormai viene scelto solo dal 6% delle uniche persone che potrebbero riceverlo, quelle nella fascia 60-79 anni.

