Arma di Taggia, famiglia raggira anziano e finisce in manette: ecco chi sono gli arrestati

Arma di Taggia. Hanno raggirato per anni un anziano, truffandolo per centinaia di migliaia di euro. Sono Sonia Magaton, 42 anni, il marito Daniele Riviera, 43 anni e del figlio Davide Riviera, 21 anni, tutti abitanti nel centro di Arma di Taggia, le tre persone arrestate stamane dai carabinieri della compagnia di Sanremo, al comando del tenente Sebastiano Meloni, al termine di una lunga indagine, coordinata dalla Procura di Imperia, partita dalla denuncia della figlia della vittima: un anziano commerciante di Riva Ligure, al quale i tre avrebbero sottratto dal 2015 ad oggi oltre 300mila euro nell’ambito di una falsa compravendita di prodotti alimentari che non si è mai concretizzata per una serie di intoppi legali culminati con una richiesta di risarcimento. I tre arrestati sono accusati di concorso in circonvenzione di incapace.

... » Leggi tutto