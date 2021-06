Arresto cardiaco, due mani possono salvare una vita: a Pietra due serate sul primo soccorso

Pietra Ligure. Il 18 e il 22 giugno prossimi, alle ore 20, presso la sede sociale, in via F. Crispi 41, Pietra Ligure di Pietra Soccorso, si svolgeranno due serate, per imparare, per discutere, per saziare la curiosità sulle tecniche di primo soccorso. Verranno presi in esame i più comuni malori e le emergenze mediche che si possono incontrare, dove un riconoscimento e un trattamento tempestivo, può fare la differenza.

