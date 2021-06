La proposta di Sinistra Universitaria: “Festival della legalità itinerante da Lavagna a Ventimiglia”

Liguria. “Perché non istituire un evento regionale su sicurezza urbana e criminalità in Liguria? Con la partecipazione delle scuole e, ci sentiamo di dire ovviamente, l’Università degli Studi di Genova? La cultura della legalità e della sicurezza, dell’antimafia deve essere portata avanti prima di tutto tramite l’educazione e la sensibilizzazione perché queste sono la forma migliore di prevenzione e le migliori armi contro la criminalità: la sede? Itinerante tra Lavagna e Ventimiglia, due Comuni colpiti dalla ‘Ndrangheta”. E’ questa la proposta della Sinistra Universitaria dell’ateneo genovese in merito alla prevenzione della criminalità a favore della legalità.

