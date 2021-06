Santo Stefano d’Aveto. Da sempre vicina alle gare liguri, la scuderia New Racing for Genova parteciperà al 37° Rally della Lanterna – 5° Rally Val d’Aveto, in programma sabato 19 e domenica 20 giugno a Santo Stefano d’Aveto, con ben 18 equipaggi: sarà la scuderia più rappresentata al via della gara genovese, valida per la Coppa Rally Zona 2.

