“Parliamo Europeo”: un cast di ospiti di grande livello, ospiti del nostro format

Savona. Come promesso in fase d’avvio della trasmissione “Parliamo Europeo”, continuiamo il gioco ‘pokeristico’ con chi segue il nuovo format della piattaforma Edinet, invitando i lettori a spillare le carte, nell’intento di individuare i prossimi tre ospiti del programma, che seguiranno i predecessori, e Alessandro Scanziani (padrino del format, avendolo tenuto a battesimo), Matteo Solari ed Andrea Dagnino (stimati tecnici del panorama ligure), Saša Bjelanović (ex goleador del Genoa e d.s. dell’Hajduk Spalato) ed Enrico Nicolini (opinionista principe, oltre che cuore blucerchiato)…

... » Leggi tutto