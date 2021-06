Recco, ok al progetto di rotatoria in via Roma per ridurre il traffico verso l’autostrada

Recco. È arrivato l’ok da parte della conferenza dei servizi al progetto definitivo per la realizzazione della rotatoria che renderà più scorrevole il traffico da e per il casello dell’A12 a Recco. La nuova rotatoria costituisce la contropartita pubblica più rilevante ottenuta dall’accordo firmato tra il Comune di Recco e il gruppo Sogegross-Basko per la realizzazione di un supermercato nella zona proprio accanto al campo da rugby.

... » Leggi tutto