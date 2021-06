Savona, l’ex assessore Lirosi: “Dopo 5 anni di nulla incolpano ancora la precedente amministrazione”

Savona. L’ex assessore comunale Francesco Lirosi non ci sta ed interviene sull’approvazione del bilancio comunale a Savona e sulle affermazioni della maggioranza di centro destra che richiama ancora una volta la situazione finanziaria dell’ente ereditata dalla precedente amministrazione di centro sinistra.

“Il Consiglio comunale ha approvato l’ultimo bilancio in questo mandato, con la consueta e stanca difesa dell’attuale Giunta che, ancora dopo 5 anni, ha addossato la colpa del proprio immobilismo ai precedenti amministratori. Un copione ormai stantio. E sono stati ancora citati 100 milioni di debito, davvero fantasiosi. In realtà: non si deve dimenticare che la Giunta precedente ha lavorato nel periodo della peggiore crisi economica europea degli ultimi 70 anni, pandemia esclusa naturalmente; tra il 2012 e il 2018, conseguentemente a ciò, ma anche alla politica di grandi tagli attuata dai vari Governi, quasi 400 comuni italiani avevano già iniziato le procedure di riequilibrio e quasi 200, addirittura, quelle per il dissesto; a Savona la situazione reale presentava parecchi milioni di mutui accesi per grandi opere utili alla città, cifra comunque già in contenimento dal 2006, e via via diminuiti, e pochi milioni di crediti, reali ma incagliati. Ma per gli attuali amministratori cittadini una famiglia che accende un mutuo per ristrutturare la casa deve considerarsi in dissesto?; l’inadeguatezza di questa Giunta l’ha portata a chiudersi in sé stessa, staccandosi sempre di più dai cittadini, neppure utilizzando le somme a disposizione e, addirittura, perdendo contributi regionali faticosamente ottenuti dalla Giunta precedente; dalle relazioni annuali della Corte dei Conti si deduce che si è tagliato più del dovuto. Dunque, si è badato solo a mantenere lo stato prudenziale, senza investire, senza assumere nei settori cultura, sociale e servizi” spiega Lirosi.

... » Leggi tutto