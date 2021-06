Genova. Trasformare il gas prodotto dalla discarica di Scarpino in biometano, introdotto nella rete cittadina per rispondere ai bisogni delle famiglie e del trasporto. Genova si pone all’avanguardia nel campo dell’economia circolare, raggiunto grazie ad Asja che ha realizzato il primo impianto di produzione di biometano da gas da discarica su scala industriale in Italia.

