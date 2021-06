Alessandria in Serie B, 46 anni dopo: il savonese Luca Parodi tra i protagonisti della scalata

Savona. Ieri, giornata in cui il Vado si è distinto come protagonista in negativo a causa della retrocessione in Eccellenza, è stato sottolineato come il savonese rischi di scomparire anche da un format allargato come quello della prossima Serie D. Una notizia sicuramente non confortante per il nostro movimento, estremamente in difficoltà a livello di collettivo ma comunque in grado di sfornare ottimi talenti.

