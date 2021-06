Genova. Sono 18 i nuovi positivi al coronavirus in Liguria su 2.647 tamponi molecolari e 1.762 tamponi rapidi effettuati secondo il bollettino della Regione. Scendono ancora gli ospedalizzati e non si contano decessi, mentre si registra un nuovo record di dosi di vaccino somministrate in una sola giornata, 20.402.

