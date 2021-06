Genova. Questa mattina il presidente del Consiglio regionale Gianmarco Medusei ha consegnato una targa a Francesco Filippone del Comando provinciale dei Vigili del fuoco di Genova in segno di riconoscimento dell’Assemblea legislativa al Corpo dei Vigili del fuoco per l’impegno nel recupero delle salme disperse in mare in seguito al crollo parziale del cimitero di Camogli.

