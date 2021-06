Emergenza migranti a Ventimiglia, Scullino convocato dal prefetto: «Abbiamo parlato molto, ma ci siamo capiti poco»

Ventimiglia. «Mi è stato detto che da una verifica risulta che al massimo in città ci sono cinquanta migranti: a me non risulta. Chiamerò il mio comandante della polizia locale e domattina avremo i veri dati». A dichiararlo è il sindaco di Ventimiglia Gaetano Scullino al termine di un lungo incontro con il prefetto di Imperia, Alberto Intini, che stamani lo ha convocato dopo aver ricevuto la lettera, sottoscritta da tutta la maggioranza, con la quale il primo cittadino ha denunciato le difficoltà legate all’emergenza migranti vissute dai ventimigliesi.

... » Leggi tutto