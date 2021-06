Imperia, Un libro aperto 2021: rassegna culturale nel cuore di Oneglia

Imperia. Terza edizione in partenza per Un libro aperto, la rassegna cultura ideata dall’Associazione SetteCinque di Imperia con il patrocinio del Comune di Imperia e con la collaborazione della Libreria Ragazzi, dell’Associazione Apertamente e del Civ NuovOneglia. Da giovedì 1 luglio a giovedì 9 settembre la piazzetta di via Antica dell’Ospizio tornerà a popolarsi di storie, parole e pagine con 10 appuntamenti e altrettanti ospiti. Si parlerà di libri, ma anche di musica e Liguria, nell’intento di trovare nella cultura e nel confronto con il pubblico da vivo uno stimolo di bellezza per una ripartenza dopo i mesi di emergenza sanitaria che hanno contraddistinto l’inverno.

