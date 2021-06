Ippica, concorso internazionale di salto ostacoli al campo del Solaro di Sanremo

Sanremo. Da domani, venerdì 18, a domenica 20 giugno, altro concorso internazionale di salto ostacoli al campo del Solaro a Sanremo. «Trentatré gare – anticipa la presidente della Società Ippica Sanremo Maria Grazia Valle Valenzano Menada – Che vedono impegnati concorrenti di mezza Europa e non solo. Invitiamo gli appassionati a farci visita per vedere da vicino splendidi cavalli e cavalieri fra i migliori in circolazione».

