Pastorino scrive a Toti: “Sbagliato chiudere i punti per tamponi gratuiti ad accesso diretto”

Genova. “Ieri mattina ho scritto con urgenza al presidente della giunta regionale Giovanni Toti in qualità di assessore alla Sanità e al commissario straordinario di Alisa avendo appreso che nella nostra regione sono stati chiusi molti punti per l‘effettuazione di tampone antigenico e che quelli ancora aperti come ad esempio quello della Asl 3 di Villa Bombrini non saranno più ad accesso diretto”. Lo dichiara il capogruppo di Linea Condivisa Gianni Pastorino.

... » Leggi tutto