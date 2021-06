Sanremo, Run for the Whales: 400 i podisti iscritti online

Sanremo. Alla chiusura delle iscrizioni online sono già 400 i podisti che si sono assicurati un pettorale ad una delle tre gare della Run for the Whales in programma sabato 19 giugno a Sanremo. Tra di loro ci sono atleti provenienti da molte regioni italiane, soprattutto Sicilia, Puglia, Lombardia, Piemonte e Toscana, ma anche podisti

stranieri, in particolare francesi e tedeschi. Sarà però ancora possibile iscriversi presso il desk, che sarà allestito presso il campo di atletica di Pian di Poma, venerdì 18 giugno dalle 10 alle 19 e sabato dalle 10 alle 13.

