Genova. “Dopo tante riunioni e concertazioni finalmente siamo arrivati ad una conclusione sul nuovo criterio di riparto dei fondi FEASR (Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale), relativo agli anni 2021 e 2022, sbloccando risorse fondamentali per le aziende agricole”. Lo dice in una nota il vice presidente e assessore all’Agricoltura di Regione Liguria Alessandro Piana.

