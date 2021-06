Ventimiglia. Lutto a Ventimiglia per la morte di Mauro Pesce, 74 anni, assicuratore e gestore dell’Unipol a Ventimiglia.

Molto conosciuto e benvoluto in città, Mauro Pesce aveva anche lavorato per il Ventimiglia Calcio, ricoprendo il ruolo di dirigente e segretario della società sportiva.

