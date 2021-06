Primavera, Melucci: “Giocare ancora in Primavera 2 è un vantaggio per tutti”

Chiavari. Cambiare in corsa per poi rimanere in sella. È quanto accaduto a mister Massimo Melucci nella stagione appena trascorsa: partito con l’Under 16, ha concluso la stagione alla guida della Primavera in seguito all’approdo di Gennaro Volpe in prima squadra. È stato recentemente confermato anche per la prossima stagione grazie agli ottimi risultati ottenuti. “Sono contentissimo di rimanere alla guida della Primavera. Mi rende orgoglioso soprattutto perché una decisione presa in corsa, in un momento di difficoltà, è stata analizzata nuovamente e ponderata con calma tanto da essere ritenuta la scelta migliore anche per il futuro. Fa davvero piacere”, ha dichiarato Melucci stesso ai microfoni dell’ufficio stampa della Virtus Entella.

