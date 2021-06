Slow Fish, dai corsi di cucina agli appuntamenti a tavola dall’1 al 4 luglio

Genova. Slow Fish torna a Genova dal 1 al 4 luglio. La manifestazione organizzata da Slow Food e Regione Liguria infatti, non solo offre la possibilità di saperne di più sugli ecosistemi acquatici e sulla biodiversità che li abita, ma è anche l’occasione di imparare degustando, attraverso momenti conviviali e corsi di cucina, sia in presenza che in digitale, con gli chef del territorio ligure e con interessanti incursioni da culture gastronomiche diverse. Il programma completo è su www.slowfish.it.

