Albisola Pallavolo, Claudio Agosto e Andrea Peluffo in coro: “Abbiamo cullato un sogno, orgogliosi della nostra squadra”

Albisola Superiore. Giovedì sera al Palabesio è andata in scena Albisola Pallavolo-Colombo Genova, una sfida che prometteva spettacolo soprattutto considerando la posta in palio: l’ambita promozione in Serie B. Sarebbe infatti bastata una vittoria ai biancoazzurri per vincere il campionato, ottenendo di conseguenza un salto di categoria tanto desiderato quanto inaspettato. Alla fine però a prevalere sono stati gli ospiti, sestetto con individualità e qualità davvero importanti trascinato da Luca Porro, campione d’Europa under 18 e vero e proprio ago della bilancia di un match disputatosi sul filo del rasoio soprattutto nei primi tre set.

