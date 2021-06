Imperia, spaccio di droga: due arresti della Polizia di Stato

Imperia. Un 33enne di origini albanesi e un giovane italiano sono stati arrestati dalla Polizia di Stato di Imperia per spaccio di droga.

L’ultimo, in ordine di tempo, a finire in manette è stato l’albanese, N.K., caduto nella rete della Polizia lo scorso 15 giugno, a margine di mirati servizi, finalizzati a prevenire e reprimere i reati concernenti gli stupefacenti, che hanno visto gli agenti impegnati nel controllo delle aree cittadine ritenute sensibili.

... » Leggi tutto